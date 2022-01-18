«Лучше бы было правило – не говорить о политике и коронавирусе». Уайлд не стал отвечать на вопрос, вакцинировался ли он перед Олимпиадой-2022

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отказался говорить, прошел ли он вакцинацию от , необходимую для участия в Олимпийских играх.

Уайлд вошел в состав сборной России на Игры-2022 в Пекине. Ранее он выступал против обязательной вакцинации спортсменов.

«Все вопросы, касающиеся состояния здоровья, должны оставаться приватными, какими они и были всегда.

Лучше бы было новое правило – не говорить о политике и коронавирусе», – сказал Уайлд со смехом.

Олимпийские игры в пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Вик Уайлд о вакцинации перед Пекином-2022: «Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом?»