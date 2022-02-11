Олимпиада 2022, лыжные гонки: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

На следующий день после открытия Олимпиады в Пекине женщины разыграют первый комплект наград по лыжным гонкам в скиатлоне. Завершат соревнования 20 февраля тоже женщины, но уже в забеге на дистанции 30 километров. Сборная ОКР считается фаворитом вместе с норвежскими и шведскими лыжниками. У нас максимальная квота спортсменов: по восемь мужчин и женщин. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

Прямые трансляции с Национального лыжного центра в Чжанцзякоу можно будет посмотреть на «Первом канале», «России 1» и телеканалах «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

8 февраля

13.30 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, женщины («Первый канал»)

13:55 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, мужчины («Первый канал»)

14:25 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, женщины («Первый канал»)

14:35 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, мужчины («Первый канал»)

14:47 — спринт, свободный стиль, финал, женщины («Первый канал»)

15:00 — спринт, свободный стиль, финал, мужчины («Первый канал»)

10 февраля

09:45 — классический стиль, 10 км., женщины («Первый канал»)

11 февраля

10:00 — классический стиль, 15 км., мужчины («Россия 1»)

12 февраля

10:25 — эстафета 4х5 км., женщины («Россия 1»)

13 февраля

10:00 — эстафета 4х10 км., мужчины («Первый канал»)

Где и когда смотреть зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине: трансляции онлайн

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде