Олимпиада 2022, горнолыжный спорт: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Традиционно соревнования по горнолыжному спорту занимают практически все дни Олимпиады. В Национальном горнолыжном центре в Яньцине с 6 по 19 февраля спортсмены будут разыгрывать медали у мужчин и женщин в 11 дисциплинах. Российские спортсмены редко претендуют на награды. На этот раз по олимпийской квоте команде ОКР досталось всего пять мест: три у мужчин и два у женщин.

Первыми выступят мужчины в скоростном спуске. Смотреть соревнования можно будет с 11:00 часов 6 февраля на каналах «Матч ТВ». Ниже представлено расписание трансляций по горнолыжному спорту (время указано московское).

8 февраля

05:55 — супергигант, мужчины («Матч! Арена»)

9 февраля

05:10 — слалом, женщины, первый заезд («Матч! Арена»)

08:40 — слалом, женщины, второй заезд («Матч! Арена»)

10 февраля

05:25 — скоростной спуск, комбинация, мужчины («Матч! Арена»)

09:10 — слалом, комбинация, мужчины («Матч! Арена»)

11 февраля

05:55 — супергигант, женщины («Матч! Арена»)

13 февраля

05:15 — гигантский слалом, мужчины, первый заезд («Матч! Арена»)

08:45 — гигантский слалом, мужчины, второй заезд («Матч! Арена»)

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