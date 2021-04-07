Сорин о допинг-тесте Бьорген: «Почему не поднять все ее пробы за 10 лет? Почему молчит Зеппельт со своими расследованиями и борьбой за чистоту спорта?»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал информацию о том, что восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген сдала положительный допинг-тест в 2017 году.

– Как вы отреагировали на недавнее признание Марит Бьорген в том, что на излете карьеры у нее была зафиксирована положительная допинг-проба?

– Мне понятно на самом деле, почему иностранцы так любят упоминать подобные вещи в своих биографиях. Это своего рода европейский менталитет – если о чем-то в автобиографической книжке рассказывать, то ничего не пытаться утаивать. Но вопросов после этого признания возникло очень много. Лично для меня это был шок.

Когда произошел известный допинговый случай с , я сразу встал на сторону спортсменки. Воспринял ту историю как несчастный случай, не более. Все мы прекрасно знали Терезу, знали, насколько сильно она способна бежать с мая по апрель, что ей точно не нужен никакой допинг, чтобы так бегать.

– Так, может, потому и бежит с мая по апрель?

– Не думаю. Просто не представляю, что это должен быть за допинг, чтобы спортсмен на протяжении десяти лет и даже больше доминировал во всех гонках. Насколько мне известен механизм действия любого стимулятора, за всплеском результата всегда идет очень мощный спад.

Поэтому я всегда с большим подозрением относился к спортсменам, которые весь сезон бегут по тридцатым местам, а потом вдруг неожиданно что-то выигрывают. У Йохауг ничего подобного никогда не наблюдалось, поэтому я ее и защищал, когда при мне кто-то начинал обсуждать тот инцидент.

– Но был же случай и с ...

– И я тоже подумал: ну ладно, принимает человек противоастматические препараты, может, чрезмерно дозу увеличил или еще что-то случилось. А сейчас даже не знаю, что думать.

Как можно принять препарат, в составе которого вроде бы не содержится ничего запрещенного, но проба показывает совершенно обратное? Мне бы очень хотелось услышать мнение на этот счет не врачей сборной Норвегии, а профессиональных специалистов-фармакологов, честно скажу.

Если такое случилось, почему не поднять все пробы Бьорген за десять лет, тем более что такая возможность прописана в правилах ? Почему молчит со своими расследованиями и борьбой за чистоту спорта?

Под нашу страну он копал с очень большим рвением. Так почему сейчас не сделать то же самое в отношении страны, в которой в одном виде спорта насчитывается уже три допинговых случая? – сказал Сорин.

Легенду лыж Марит Бьорген тайно оправдали за допинг (попалась на финише карьеры). Как так?