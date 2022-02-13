Расписание олимпийского турнира по фристайлу в Пекине-2022

Фристайл — один из наиболее зрелищных зимних видов спорта. Его представители будут выступать на протяжении всей Олимпиады-2022 с 3 по 19 февраля. Спортсмены будут соревноваться в Снежном парке Геньтин и разыграют 13 комплектов наград.

Расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Фристайл

3 февраля

5 февраля

13:00 — Мужчины. Могул. Вторая квалификация;

14:30 — Мужчины. Могул. Первый финал;

15:05 — Мужчины. Могул. Второй финал;

15:40 — Мужчины. Могул. Третий финал.

6 февраля

13:00 — Женщины. Могул. Вторая квалификация;

14:30 — Женщины. Могул. Первый финал;

15:05 — Женщины. Могул. Второй финал;

15:40 — Женщины. Могул. Третий финал.

7 февраля

04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый заезд — квалификация;

05:15 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй заезд — квалификация;

06:00 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий заезд — квалификация;

08:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый заезд — квалификация;

09:15— Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй заезд — квалификация;

10:00 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий заезд — квалификация.

8 февраля

05:00 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый финальный заезд;

05:22 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй финальный заезд;

05:45 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий финальный заезд.

9 февраля

05:00 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый финальный заезд;

05:22 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй финальный заезд;

05:45 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий финальный заезд.

10 февраля

14:00 — Акробатика. Смешанные команды. Первый финал;

14:50 — Акробатика. Смешанные команды. Второй финал.

13 февраля

05:00 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый заезд — квалификация;

06:01 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй заезд — квалификация;

14:00 — Женщины. Акробатика. Первая квалификация;

14:45 — Женщины. Акробатика. Вторая квалификация.

14 февраля

04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый финальный заезд;

04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй финальный заезд;

05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Третий финальный заезд;

07:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый заезд — квалификация;

08:32 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй заезд — квалификация;

14:00 — Женщины. Акробатика. Первый финал;

15:00 — Женщины. Акробатика. Второй финал.

15 февраля

04:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый финальный заезд;

04:57 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй финальный заезд;

05:24 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Третий финальный заезд;

14:00 — Мужчины. Акробатика. Первая квалификация;

14:45 — Мужчины. Акробатика. Вторая квалификация.

16 февраля

14:00 — Мужчины. Акробатика. Первый финал;

15:00 — Мужчины. Акробатика. Второй финал.

17 февраля

04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый заезд — квалификация;

05:21 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй заезд — квалификация;

06:30 — Женщины. Ски-кросс. Отборочные соревнования;

07:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый заезд — квалификация;

08:21 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй заезд — квалификация;

09:00 — Женщины. Ски-кросс. ⅛ финала;

09:35 — Женщины. Ски-кросс. Четвертьфиналы;

09:54 — Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы;

10:10 — Женщины. Ски-кросс. Малый финал;

После малого финала — Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

18 февраля

04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый финальный заезд;

04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй финальный заезд;

05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Третий финальный заезд;

06:45 — Мужчины. Ски-кросс. Отборочные соревнования;

09:45 — Мужчины. Ски-кросс. ⅛ финала;

10:20 — Мужчины. Ски-кросс. Четвертьфиналы;

10:39 — Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы;

10:55 — Мужчины. Ски-кросс. Малый финал;

После малого финала — Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.

19 февраля

04:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый финальный заезд;

04:57 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй финальный заезд;

05:24 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Третий финальный заезд.

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