Расписание олимпийского турнира по фристайлу в Пекине-2022

Фристайл — один из наиболее зрелищных зимних видов спорта. Его представители будут выступать на протяжении всей Олимпиады-2022 с 3 по 19 февраля. Спортсмены будут соревноваться в Снежном парке Геньтин и разыграют 13 комплектов наград.
Расписание турнира (время московское).
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Фристайл
3 февраля
- 13:00 — Женщины. Могул. Первая квалификация;
- 14:45 — Мужчины. Могул. Первая квалификация.
5 февраля
- 13:00 — Мужчины. Могул. Вторая квалификация;
- 14:30 — Мужчины. Могул. Первый финал;
- 15:05 — Мужчины. Могул. Второй финал;
- 15:40 — Мужчины. Могул. Третий финал.
6 февраля
- 13:00 — Женщины. Могул. Вторая квалификация;
- 14:30 — Женщины. Могул. Первый финал;
- 15:05 — Женщины. Могул. Второй финал;
- 15:40 — Женщины. Могул. Третий финал.
7 февраля
- 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
- 05:15 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
- 06:00 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий заезд — квалификация;
- 08:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
- 09:15— Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
- 10:00 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий заезд — квалификация.
8 февраля
- 05:00 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый финальный заезд;
- 05:22 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй финальный заезд;
- 05:45 — Женщины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий финальный заезд.
9 февраля
- 05:00 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Первый финальный заезд;
- 05:22 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Второй финальный заезд;
- 05:45 — Мужчины. Свободные дисциплины — биг-эйр. Третий финальный заезд.
10 февраля
- 14:00 — Акробатика. Смешанные команды. Первый финал;
- 14:50 — Акробатика. Смешанные команды. Второй финал.
13 февраля
- 05:00 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
- 06:01 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй заезд — квалификация;
- 14:00 — Женщины. Акробатика. Первая квалификация;
- 14:45 — Женщины. Акробатика. Вторая квалификация.
14 февраля
- 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Третий финальный заезд;
- 07:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
- 08:32 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй заезд — квалификация;
- 14:00 — Женщины. Акробатика. Первый финал;
- 15:00 — Женщины. Акробатика. Второй финал.
15 февраля
- 04:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Мужчины. Свободные дисциплины — слоупстайл. Третий финальный заезд;
- 14:00 — Мужчины. Акробатика. Первая квалификация;
- 14:45 — Мужчины. Акробатика. Вторая квалификация.
16 февраля
- 14:00 — Мужчины. Акробатика. Первый финал;
- 15:00 — Мужчины. Акробатика. Второй финал.
17 февраля
- 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый заезд — квалификация;
- 05:21 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй заезд — квалификация;
- 06:30 — Женщины. Ски-кросс. Отборочные соревнования;
- 07:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый заезд — квалификация;
- 08:21 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй заезд — квалификация;
- 09:00 — Женщины. Ски-кросс. ⅛ финала;
- 09:35 — Женщины. Ски-кросс. Четвертьфиналы;
- 09:54 — Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы;
- 10:10 — Женщины. Ски-кросс. Малый финал;
- После малого финала — Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
18 февраля
- 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп. Третий финальный заезд;
- 06:45 — Мужчины. Ски-кросс. Отборочные соревнования;
- 09:45 — Мужчины. Ски-кросс. ⅛ финала;
- 10:20 — Мужчины. Ски-кросс. Четвертьфиналы;
- 10:39 — Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы;
- 10:55 — Мужчины. Ски-кросс. Малый финал;
- После малого финала — Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.
19 февраля
- 04:30 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Мужчины. Свободные дисциплины — хафпайп. Третий финальный заезд.
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