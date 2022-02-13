Олимпиада 2022, Фристайл: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Программа по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине стартует накануне открытия 3 февраля. Начнутся соревнования с квалификации у женщин и мужчин в могуле. Всего в Снежном парке Геньтин будет разыграно 13 комплектов наград. От сборной ОКР заявлено 23 спортсмена. Особые надежды на действующего чемпиона мира по акробатике Максима Бурова.

Акробатические элементы во фристайле особенно интересно воспринимаются зрителями благодаря телевизионной картинке. Прямые трансляции с Олимпиады по этому виду спорта смотрите на каналах холдинга «Матч ТВ» (время указано московское).

13 февраля

13:55 — акробатика, женщины, первая квалификация («Матч! Игра»)

14:55 — акробатика, женщины, вторая квалификация («Матч! Игра»)

14 февраля

04:25 — слоупстайл, женщины, первый финальный заезд («Матч! Страна»)

04:57 — слоупстайл, женщины, второй финальный заезд («Матч! Страна»)

05:24 — слоупстайл, женщины, третий финальный заезд («Матч! Страна»)

07:30 — слоупстайл, мужчины, первый квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)

08:33 — слоупстайл, мужчины, второй квалификационный заезд («Матч! Арена», matchtv.ru)

13:55 — акробатика, женщины, первый финал («Матч ТВ»)

15:00 — акробатика, женщины, второй финал («Матч ТВ»)

Где и когда смотреть зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине: трансляции онлайн

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