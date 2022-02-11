Расписание олимпийского турнира по сноуборду в Пекине-2022

Турнир по сноуборду на зимней Олимпиаде в Пекине пройдет в Снежном парке Геньтин кластера Чжанцзякоу. С 5 по 15 февраля сноубордисты разыграют 13 комплектов наград.
Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Сноуборд
5 февраля
- 04:45 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
- 06:47 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.
6 февраля
- 04:30 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд;
- 07:30 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
- 08:32 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.
7 февраля
- 07:00 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;
- 07:27 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;
- 07:54 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд.
8 февраля
- 05:40 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;
- 06:07 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;
- 06:34 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;
- 07:01 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;
- 09:30 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;
- 09:48 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;
- 10:06 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;
- 10:15 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;
- 10:24 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;
- 10:30 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;
- 10:36 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;
- 10:43 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;
После малого финала — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал;
После малого финала — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал.
9 февраля
- 04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;
- 05:21 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;
- 06:00 — Женщины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;
- 06:55 — Женщины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;
- 07:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;
- 08:21 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;
- 09:30 — Женщины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;
- 10:07 — Женщины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;
- 10:28 — Женщины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;
- 10:45 — Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
- После малого финала — Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
10 февраля
- 04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд;
- 06:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;
- 07:10 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;
- 09:00 — Мужчины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;
- 09:37 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;
- 09:58 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;
- 10:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
- После малого финала — Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
11 февраля
- 04:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;
- 04:57 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;
- 05:24 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд.
12 февраля
- 04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
- 05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
- 06:00 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация;
- 08:30 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
- 09:15 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
- 10:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация.
15 февраля
- 04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;
- 04:52 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;
- 05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд;
- 08:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;
- 08:22 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;
- 08:45 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд.
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