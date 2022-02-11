Расписание олимпийского турнира по сноуборду в Пекине-2022

Турнир по сноуборду на зимней Олимпиаде в Пекине пройдет в Снежном парке Геньтин кластера Чжанцзякоу. С 5 по 15 февраля сноубордисты разыграют 13 комплектов наград.

Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Сноуборд

5 февраля

04:45 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;

06:47 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.

6 февраля

04:30 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;

04:57 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;

05:24 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд;

07:30 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;

08:32 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.

7 февраля

07:00 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;

07:27 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;

07:54 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд.

8 февраля

05:40 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;

06:07 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;

06:34 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;

07:01 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;

09:30 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;

09:48 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;

10:06 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;

10:15 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;

10:24 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;

10:30 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;

10:36 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;

10:43 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;

После малого финала — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал;

После малого финала — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал.

9 февраля

04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;

05:21 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;

06:00 — Женщины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;

06:55 — Женщины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;

07:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;

08:21 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;

09:30 — Женщины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;

10:07 — Женщины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;

10:28 — Женщины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;

10:45 — Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;

После малого финала — Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

10 февраля

04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;

04:57 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;

05:24 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд;

06:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;

07:10 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;

09:00 — Мужчины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;

09:37 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;

09:58 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;

10:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал;

После малого финала — Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

11 февраля

04:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;

04:57 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;

05:24 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд.

12 февраля

04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;

05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;

06:00 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация;

08:30 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;

09:15 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;

10:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация.

15 февраля

04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;

04:52 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;

05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд;

08:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;

08:22 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;

08:45 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд.

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