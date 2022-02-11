Расписание олимпийского турнира по сноуборду в Пекине-2022

Теги Олимпиада-2022 хаф-пайп хаф-пайп (жен) параллельный слалом (сноуборд) слоупстайл (сноуборд) биг-эйр (сноуборд) Лыжи

Турнир по сноуборду на зимней Олимпиаде в Пекине пройдет в Снежном парке Геньтин кластера Чжанцзякоу. С 5 по 15 февраля сноубордисты разыграют 13 комплектов наград.

Sports.ru представляет расписание турнира (время московское).

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Сноуборд

5 февраля

  • 04:45 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
  • 06:47 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.

6 февраля

  • 04:30 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;
  • 04:57 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;
  • 05:24 — Женщины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд;
  • 07:30 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый заезд — квалификация;
  • 08:32 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй заезд — квалификация.

7 февраля

  • 07:00 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Первый финальный заезд;
  • 07:27 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Второй финальный заезд;
  • 07:54 — Мужчины. Сноуборд-слоупстайл. Третий финальный заезд.

8 февраля

  • 05:40 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;
  • 06:07 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификационный заезд;
  • 06:34 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;
  • 07:01 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Отборочный заезд;
  • 09:30 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;
  • 09:48 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. ⅛ финала;
  • 10:06 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;
  • 10:15 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Четвертьфиналы;
  • 10:24 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;
  • 10:30 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы;
  • 10:36 — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;
  • 10:43 — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал;

После малого финала — Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал;

После малого финала — Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал.

9 февраля

  • 04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;
  • 05:21 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;
  • 06:00 — Женщины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;
  • 06:55 — Женщины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;
  • 07:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый заезд — квалификация;
  • 08:21 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй заезд — квалификация;
  • 09:30 — Женщины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;
  • 10:07 — Женщины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;
  • 10:28 — Женщины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;
  • 10:45 — Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
  • После малого финала — Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

10 февраля

  • 04:30 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;
  • 04:57 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;
  • 05:24 — Женщины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд;
  • 06:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Первый отборочный заезд;
  • 07:10 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Второй отборочный заезд;
  • 09:00 — Мужчины. Сноуборд-кросс. ⅛ финала;
  • 09:37 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Четвертьфиналы;
  • 09:58 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Полуфиналы;
  • 10:15 — Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал;
  • После малого финала — Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

11 февраля

  • 04:30 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Первый финальный заезд;
  • 04:57 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Второй финальный заезд;
  • 05:24 — Мужчины. Сноуборд-хафпайп. Третий финальный заезд.

12 февраля

  • 04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
  • 05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
  • 06:00 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация;
  • 08:30 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый заезд — квалификация;
  • 09:15 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй заезд — квалификация;
  • 10:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий заезд — квалификация.

15 февраля

  • 04:30 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;
  • 04:52 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;
  • 05:15 — Женщины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд;
  • 08:00 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Первый финальный заезд;
  • 08:22 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Второй финальный заезд;
  • 08:45 — Мужчины. Сноуборд-биг-эйр. Третий финальный заезд.

Олимпиада 2022, Сноуборд: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине

Игра: вы – судья фотофиниша. Определите, кто из сноубордистов приехал первым

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные