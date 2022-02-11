Олимпиада 2022, сноуборд: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Соревнования по сноуборду на Олимпийских играх примет Снежный парке Геньтин кластера Чжанцзякоу. Здесь с 5 по 15 февраля будет разыграно 11 комплектов наград в различных дисциплинах. Максимальное число участников от команды — 32 спортсмена. От сборной ОКР выступят 12 сноубордистов. К сожалению, в программе нет обычного параллельного слалома, где наши спортсмены особенно сильны.

Телевизионные трансляции по сноуборду можно будет увидеть как на платных, так и на бесплатных на российских телеканалах. Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

8 февраля

05:35 — женщины, параллельный гигантский слалом, квалификационный заезд («Матч! Страна»)

06:07 — мужчины, параллельный гигантский слалом, квалификационный заезд («Матч! Страна»)

06:34 — женщины, параллельный гигантский слалом, отборочный заезд («Матч! Страна»)

07:01 — мужчины, параллельный гигантский слалом, отборочный заезд («Матч! Страна»)

09:25 — женщины, параллельный гигантский слалом, ⅛ финала («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

09:48 — мужчины, параллельный гигантский слалом, ⅛ финала («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:06 — женщины, параллельный гигантский слалом, четвертьфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:15 — мужчины, параллельный гигантский слалом, четвертьфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:24 — женщины, параллельный гигантский слалом, полуфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:30 — мужчины, параллельный гигантский слалом, полуфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:36 — женщины, параллельный гигантский слалом, финал («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:43 — мужчины, параллельный гигантский слалом, финал («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

9 февраля

04:25 — женщины, хафпайп, квалификация, первый заезд («Матч! Игра»)

05:21 — женщины, хафпайп, квалификация, второй заезд («Матч! Игра»)

05:55 — женщины, кросс, первый отборочный заезд («Матч! Страна»)

06:55 — женщины, кросс, второй отборочный заезд («Матч! Страна»)

07:25 — мужчины, хафпайп, квалификация, первый заезд («Матч! Игра»)

08:20 — мужчины, хафпайп, квалификация, второй заезд («Матч! Игра»)

09:25 — женщины, кросс, ⅛ финала («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:07 — женщины, кросс, четвертьфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:28 — женщины, кросс, полуфиналы («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10:45 — женщины, кросс, финал («Матч ТВ», «Матч! Страна»)

10 февраля

04:25 — женщины, хафпайп, первый финальный заезд («Матч! Страна»)

05:00 — женщины, хафпайп, второй финальный заезд («Матч! Страна»)

05:25 — женщины, хафпайп, третий финальный заезд («Матч! Страна»)

06:10 — мужчины, кросс, первый отборочный заезд (matchtv.ru)

07:10 — мужчины, кросс, второй отборочный заезд (matchtv.ru)

08:55 — мужчины, кросс, ⅛ финала («Матч! Страна»)

09:37 — мужчины, кросс, четвертьфиналы («Матч! Страна»)

09:58 — мужчины, кросс, полуфиналы («Матч! Страна»)

10:15 — мужчины, кросс, финал («Матч! Страна»)

11 февраля

04:25 — мужчины, хафпайп, первый финальный заезд («Матч! Арена»)

05:00 — мужчины, хафпайп, второй финальный заезд («Матч! Арена»)

05:25 — мужчины, хафпайп, третий финальный заезд («Матч! Арена»)

12 февраля

04:55 — смешанные команды, кросс, четвертьфиналы («Матч! Арена»)

05:30 — смешанные команды, кросс, полуфиналы («Матч! Арена»)

05:50 — смешанные команды, кросс, финал («Матч! Арена», «Матч ТВ»)

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