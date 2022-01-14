НОК Нидерландов и Великобритании призвали олимпийцев не брать телефоны и ноутбуки в Пекин из-за риска слежки со стороны Китая

Олимпийский комитет Нидерландов призвал спортсменов национальной команды не брать с собой мобильные телефоны и ноутбуки на Олимпиаду в Пекин.

В частности, комитет предупредил, что Китай может осуществлять слежку за устройствами во время Игр. Как сообщает Inside the Games, аналогичную рекомендацию также получили британские олимпийцы.

По информации издания Volkskrant, нидерландским спортсменам предоставят новые телефоны и ноутбуки, которые будут уничтожены после возвращения из Пекина.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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