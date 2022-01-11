Елена Вяльбе: «В составе сборной России лучшие лыжники страны. Каждые Олимпийские игры – это очередная война»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о составе национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Никаких споров насчет состава не было, у членов президиума вообще не возникло никаких вопросов. В составе лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры – это очередная война», – заявила Вяльбе.

Также глава ФЛГР рассказала о предстоящих планах сборной России перед Играми. Ранее из-за антиковидных ограничений были отменены этапы Кубка мира во французском Ле Русе и словенской Планице.

«Где-то объединимся, проведем контрольные старты. Именно объединимся, потому что не все группы в одном месте находятся, но расстояние между ними невелико, буквально час езды на машине.

Посмотрим, что будет проходить рядом – какие-нибудь континентальные кубки, альпийские кубки. Где-то поучаствуем. Ведь не только же для России этапы отменили, условия для всех одинаковые», – сказала Вяльбе.

Большунов, Устюгов, Степанова, Непряева и Сорина вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине