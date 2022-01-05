Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус, отмененный из-за коронавируса, не будет перенесен в другое место

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что отмененный этап Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус не будет проводиться в другом месте. 

Этап в Ле Рус должен был пройти с 14 по 16 января. Причиной отмены послужила ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«После обсуждения возможных альтернатив с национальными федерациями FIS может подтвердить, что гонки Кубка мира, запланированные в Ле Рус, не будут перенесены в другое место.

Сейчас оценивается возможность добавить дополнительный день соревнований к этапу Кубка мира в словенской Планице. Информация будет обновляться», – говорится в заявлении FIS.  

Этап Кубка мира в Планице запланирован на 22-23 января. 

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