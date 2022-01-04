Этап Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус отменен. Он должен был пройти 14-16 января

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене этапа Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус.

Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января. В программе этапа значились коньковые спринты, коньковые гонки на 10 и 15 км и гонки преследования.

Причиной отмены послужила ситуация с пандемией коронавируса.

«Из-за растущей обеспокоенности по поводу проведения международных соревнований в текущей ситуации с пандемией и распространением штамма «омикрон» оргкомитет этапа в Ле Рус, Французская федерация лыжного спорта и власти страны приняли решение отменить этап.

Календарь Кубка мира будет скорректирован», – говорится в заявлении .