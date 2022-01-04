Этап Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус отменен. Он должен был пройти 14-16 января

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS коронавирус Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене этапа Кубка мира по лыжным гонкам по французском Ле Рус. 

Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января. В программе этапа значились коньковые спринты, коньковые гонки на 10 и 15 км и гонки преследования.

Причиной отмены послужила ситуация с пандемией коронавируса. 

«Из-за растущей обеспокоенности по поводу проведения международных соревнований в текущей ситуации с пандемией и распространением штамма «омикрон» оргкомитет этапа в Ле Рус, Французская федерация лыжного спорта и власти страны приняли решение отменить этап. 

Календарь Кубка мира будет скорректирован», – говорится в заявлении FIS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные