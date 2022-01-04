Наталья Непряева: «Самая тяжелая гонка. Я не совсем разбирала, кто есть кто, последние метры ехала на автопилоте»

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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после победы в общем зачете «Тур де Ски».

В заключительном масс-старте она финишировала 4-й.

«Очень волновалась перед гонкой, потому что мне было трудно оценивать свои силы в горе. Потому что в том году не совсем все сложилось на ней. Рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не упуская из виду их спины. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень рада.

Кризис настал, когда наступила гора. Правда, очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Если честно, я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе. Примерно 15-20 секунд держала (отставания от лидеров), я старалась не упускать из виду спины. Просто идти и контролировать.

Последние метры ехала на автопилоте просто. Победа – это круто», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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