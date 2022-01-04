Большунов, Непряева и другие лыжники из группы Бородавко планируют выступить на предолимпийских этапах Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке команды к предолимпийским этапам Кубка мира.

14-16 января этап КМ пройдет во французском Ле Русе, а 22-23 января – в словенской Планице.

«5 января мы переезжаем прямо в Ле Рус. Будем жить там на высоте 1100 метров, тренироваться на трассах Кубка мира.

Пока планируем участие в этих этапах всей группы, но будем уже смотреть по состоянию, разговаривать с ребятами, как все-таки лучше подвестись к Олимпиаде.

В зависимости от того, кто где будет стартовать, будем принимать решение», – сказал тренер.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: «Тур де Ски» начнется в декабре, Олимпиада пройдет в феврале, финал в Тюмени – в марте