Испытательный срок Большунова за инцидент с Мяки истек после этапа Кубка мира в Давосе

Испытательный срок российского лыжника за инцидент с финном истек после этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

24 января в эстафете на Кубке мира в Лахти Большунов врезался в Мяки на последних метрах дистанции. Он замахнулся палкой на финна, а после финиша сбил его с ног. Россиянин был недоволен тем, что Мяки не позволил ему выбрать коридор в финишном спурте.

Большунов был дисквалифицирован, российская команда лишилась бронзы в эстафете.

Из-за инцидента Большунов получил испытательный срок на пять турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов (FIS).

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину