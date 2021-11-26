Испытательный срок Большунова за инцидент с Мяки истек после этапа Кубка мира в Давосе

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Испытательный срок российского лыжника Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки истек после этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

24 января в эстафете на Кубке мира в Лахти Большунов врезался в Мяки на последних метрах дистанции. Он замахнулся палкой на финна, а после финиша сбил его с ног. Россиянин был недоволен тем, что Мяки не позволил ему выбрать коридор в финишном спурте.

Большунов был дисквалифицирован, российская команда лишилась бронзы в эстафете. 

Из-за инцидента Большунов получил испытательный срок на пять турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов (FIS). 

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину

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