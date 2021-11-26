Лыжи. Кубок мира. Сорина, Мацокина, Далквист и Фалла вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем, Ступак и Непряева не прошли квалификацию

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере проходит женский спринт свободным стилем.
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало финалов – 14.30 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Квалификация
1. Майя Далквист (Швеция) – 3.11,59
2. Тириль Венг (Норвегия) – 1,38
3. Надин Фандрих (Швейцария) – 2,84
4. Грета Лоран (Италия) – 3,52
5. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,65
6. Эмма Рибом (Швеция) – 4,16
7. Джулия Керн (США) – 4,90
8. Джесси Диггинс (США) – 5,08
9. Кристин Ставос Шистад (Норвегия) – 5,34
10. Рози Бреннан (США) – 5,49...
18. Христина Мацокина (Россия) – 7,65...
26. Татьяна Сорина (Россия) – 9,23...
31. Юлия Ступак (Россия) – 10,64...
40. Вероника Степанова (Россия) – 12,00
41. Наталья Непряева (Россия) – 12,14...
58. Анна Грухвина (Россия) – 17,18
59. Лилия Васильева (Россия) – 17,93
Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере