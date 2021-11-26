Лыжи. Кубок мира. Сорина, Мацокина, Далквист и Фалла вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем, Ступак и Непряева не прошли квалификацию

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере проходит женский спринт свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Квалификация

1. Майя Далквист (Швеция) – 3.11,59

2. Тириль Венг (Норвегия) – 1,38

3. Надин Фандрих (Швейцария) – 2,84

4. Грета Лоран (Италия) – 3,52

5. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,65

6. Эмма Рибом (Швеция) – 4,16

7. Джулия Керн (США) – 4,90

8. Джесси Диггинс (США) – 5,08

9. Кристин Ставос Шистад (Норвегия) – 5,34

10. Рози Бреннан (США) – 5,49...

18. Христина Мацокина (Россия) – 7,65...

26. Татьяна Сорина (Россия) – 9,23...

31. Юлия Ступак (Россия) – 10,64...

40. Вероника Степанова (Россия) – 12,00

41. Наталья Непряева (Россия) – 12,14...

58. Анна Грухвина (Россия) – 17,18

59. Лилия Васильева (Россия) – 17,93

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

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