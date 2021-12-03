Александр Большунов: «По состоянию мог бороться за тройку, даже, думаю, за победу. Но лыжи не дали этого сделать»

Чемпион мира по лыжным гонкам прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере (14-е место).

«Все складывалось неплохо. Но когда стартанул, понимал, что лыжи – не те, на которых можно выигрывать. И с каждым кругом они ехали хуже. На последнем спуске понимал и видел, что начинаю без палок работать раньше, чем ребята до меня. Лыжи сегодня сработали не так, как хотелось бы.

Я понимал, что по состоянию мог бороться за тройку, даже, думаю, за победу. Но лыжи не дали этого сделать. Работал один, первые два круга еще мог держать скорость, но потом вроде в подъем иду нормально, но после спуска по 10 секунд ловил – это очень много.

На эстафету без разницы, какой этап бежать», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Червоткин стал четвертым в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км на Кубке мира, Большунов – 14-й, победил норвежец Крюгер