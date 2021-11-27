Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов: «Никакие скрины я Вяльбе не отправлял. Я не тот человек, который может кого-то сдать, быть стукачом»

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов прокомментировал слова бывшего аналитика сборной России по лыжным гонкам Анатолия Волкова в свой адрес.

Волков заявлял, что причиной его увольнения с должности аналитика команды могли стать именно действия журналиста.

«Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне», – ранее писал Волков.

«Когда я увидел эту новость, то сразу записал аудио Анатолию и попросил его дать опровержение. То, что он сказал, не соответствует действительности: я никому никогда никакие скрины не отправлял, тем более Елене Вяльбе.

Я на Анатолия зла не держу, тем более он сразу извинился, сказал, что все опровергнет. Надеюсь, что ситуация на этом будет закрыта. Я очень благодарен всей лыжной сборной, которая поддержала меня в этом вопросе.

Все сказали: в обиду тебя не дадим. На мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что я не тот человек, который может кого-то сдать, быть стукачом и вести себя так, как Анатолий озвучил», – сказал Романов.

«Р-Спорт» сообщал, что Волков в сторис инстаграма уже назвал свои подозрения в адрес Романова ошибочными.

«Многим моим подписчикам в личной переписке я осмелился выдать предположение о том, что именно Андрей отправил нашей благословенной начальнице скриншот с моим комментарием под его постом.

Это было чисто мое предположение, которое в итоге оказалось ошибочным и не соответствует действительности. Пожалуйста, отстаньте от Андрея, пусть человек выполняет свою работу спокойно», – написал Волков

Сейчас пост пропал из сторис.

Позже Волков выложил скриншот со словами «Все распинавшие Христа умерли страшной смертью» и подписал: «Я хотел написать длинный текст к этому скрину, но в итоге передумал. Так что пусть будет так, просто и без комментариев».

Аналитик Волков об увольнении: «Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Романова. Он сделал скриншот и отправил Вяльбе»