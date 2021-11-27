Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов: «Никакие скрины я Вяльбе не отправлял. Я не тот человек, который может кого-то сдать, быть стукачом»

Теги сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Анатолий Волков Матч ТВ натив Лыжи

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов прокомментировал слова бывшего аналитика сборной России по лыжным гонкам Анатолия Волкова в свой адрес.

Волков заявлял, что причиной его увольнения с должности аналитика команды могли стать именно действия журналиста.

«Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне», – ранее писал Волков.

«Когда я увидел эту новость, то сразу записал аудио Анатолию и попросил его дать опровержение. То, что он сказал, не соответствует действительности: я никому никогда никакие скрины не отправлял, тем более Елене Вяльбе.

Я на Анатолия зла не держу, тем более он сразу извинился, сказал, что все опровергнет. Надеюсь, что ситуация на этом будет закрыта. Я очень благодарен всей лыжной сборной, которая поддержала меня в этом вопросе.

Все сказали: в обиду тебя не дадим. На мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что я не тот человек, который может кого-то сдать, быть стукачом и вести себя так, как Анатолий озвучил», – сказал Романов.

«Р-Спорт» сообщал, что Волков в сторис инстаграма уже назвал свои подозрения в адрес Романова ошибочными.

«Многим моим подписчикам в личной переписке я осмелился выдать предположение о том, что именно Андрей отправил нашей благословенной начальнице скриншот с моим комментарием под его постом.

Это было чисто мое предположение, которое в итоге оказалось ошибочным и не соответствует действительности. Пожалуйста, отстаньте от Андрея, пусть человек выполняет свою работу спокойно», – написал Волков

Сейчас пост пропал из сторис.

Позже Волков выложил скриншот со словами «Все распинавшие Христа умерли страшной смертью» и подписал: «Я хотел написать длинный текст к этому скрину, но в итоге передумал. Так что пусть будет так, просто и без комментариев».

Аналитик Волков об увольнении: «Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Романова. Он сделал скриншот и отправил Вяльбе»

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