«Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport». Аналитик сборной России по лыжам не будет выкладывать репортажи с гонок в ближайшие дни

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Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков рассказал, что не будет выкладывать репортажи с гонок в ближайшие дни.

«Друзья, не ждите, пожалуйста, от меня видосов и вообще какого-либо контента в ближайший уик-энд... В предыдущие два уик-энда я включался только потому, что никакой альтернативы не было, а болельщики очень ждали трансляций...

Сейчас же будут телетрансляции и все такое прочее. Пусть вас развлекает в эти выходные «Колхоз TV», а также богоподобный Eurosport с комментариями профессионалов своего комментаторского дела. Я надеюсь, вы поняли, что такое «Колхоз TV». Eurosport – норм, а «Колхоз TV» больше для домохозяек.

Надеюсь, вам этого хватит сполна, друзья. Потому что Анатолий просто-напросто в ауте после двух прошедших соревновательных уик-эндов. Анатолий не робот и просто-напросто выхолощен практически полностью. Это не его работа, и по энергозатратам на создание контента не стоит сравнивать Анатолия с другими блогерами, кои радовали вас контентом в эти дни. Это разные плоскости, и это нужно понимать...

Одно дело – почесать языком без траты дополнительного времени на сие действо, другое – обработать контент и выложить его в удобоваримой форме, приятной глазу и со своими комментариями. Вы должны это понимать, друзья.

Так что надеюсь на ваше понимание. А Анатолий будет потихоньку отходить и хотя бы пробовать подчищать хвосты в работе, напрямую касающейся его обязанностей», – написал Волков.

Сейчас пост пропал из сторис.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует завтра. Соревнования будут транслировать «Матч ТВ» и Eurosport.

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