Большунов, Устюгов, Ретивых, Сорина, Ступак, Непряева выступят на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Евгений Белов Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Илья Семиков Лилия Васильева Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Александр Большунов Яна Кирпиченко Ольга Кучерук Мария Истомина Христина Мацокина Сергей Ардашев Александр Терентьев Денис Филимонов Анастасия Фалеева Анастасия Рыгалина Лыжи

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила составы сборной России на первый этап Кубка мира в Руке. 

На первом этапе Кубка мира пройдут классические спринты, гонки на 10 и 15 км классическим стилем и гонки преследования на 10 и 15 км. Этап пройдет с 26 по 28 ноября.

Мужчины

Спринт, классический стиль

Александр Большунов

Глеб Ретивых

Александр Терентьев

Сергей Устюгов 

Сергей Ардашев

Денис Филимонов

Андрей Ларьков

Александр Бессмертных

15 км, классический стиль

Александр Большунов

Иван Якимушкин

Артем Мальцев

Евгений Белов

Илья Семиков

Сергей Устюгов

Алексей Червоткин

Андрей Ларьков

Александр Бессмертных

Женщины

Спринт, классический стиль

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Наталья Непряева

Анастасия Фалеева

Ольга Кучерук

Христина Мацокина

Лилия Васильева

10 км, классический стиль

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Наталья Непряева

Яна Кирпиченко

Анастасия Рыгалина

Мария Истомина

Лилия Васильева

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