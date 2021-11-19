Большунов, Устюгов, Ретивых, Сорина, Ступак, Непряева выступят на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила составы сборной России на первый этап Кубка мира в Руке.

На первом этапе Кубка мира пройдут классические спринты, гонки на 10 и 15 км классическим стилем и гонки преследования на 10 и 15 км. Этап пройдет с 26 по 28 ноября.

Мужчины

Спринт, классический стиль

Сергей Ардашев

Денис Филимонов

Андрей Ларьков

Александр Бессмертных

15 км, классический стиль

Александр Большунов

Артем Мальцев

Илья Семиков

Сергей Устюгов

Александр Бессмертных

Женщины

Спринт, классический стиль

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Наталья Непряева

Анастасия Фалеева

Ольга Кучерук

Христина Мацокина

Лилия Васильева

10 км, классический стиль

Татьяна Сорина

Яна Кирпиченко

Анастасия Рыгалина

Мария Истомина

Лилия Васильева