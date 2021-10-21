Сергей Устюгов о книге братьев Бо, где его перепутали с Евгением: «Они извинились в личном сообщении. Но я уже отпустил»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам высказался об ошибке, допущенной в книге норвежских биатлонистов Тарьея и «Братская сила».

Сергей Устюгов в одной из глав книги перепутан с экс-биатлонистом , в отношении которого продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль ЧМ-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов (имелся в виду Евгений Устюгов – Sports.ru), взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб», – пишет .

– Как раз, когда вы боролись с болезнью, вышла книга братьев Бо. В ней снова перепутали Сергея Устюгова и биатлониста Евгения Устюгова. Многие ждали, что вы подадите в суд. Почему не сделали этого?

– Да я бы рад. Достало уже. Мне нужно найти хорошего адвоката, который помог бы сделать все как положено. У меня знакомых юристов нет. Так что, если кто-то готов, напишите мне. Как только что-то подобное появится снова, мы подадим иск.

– Сами братья с вами не связывались?

– Один из них написал. Они взяли номер у , принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил.

Ладно, норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен, – сказал Устюгов.

«Мошенник лишил меня возможности насладиться моментом». В книге Йоханнеса и Тарьея Бо «Братская сила» Евгений Устюгов перепутан с лыжником Сергеем Устюговым