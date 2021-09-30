«Мошенник лишил меня возможности насладиться моментом». В книге Йоханнеса и Тарьея Бо «Братская сила» Евгений Устюгов перепутан с лыжником Сергеем Устюговым

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В автобиографической книге норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бо «Братская сила» бывший российский биатлонист Евгений Устюгов перепутан с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым.

Евгений Устюгов был лишен золота Сочи-2014 в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов (имелся в виду Евгений Устюгов – Sports.ru), взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб.

Таким образом, у меня может быть шесть из шести возможных медалей с ЧМ-2011, и я внезапно могу стать первым биатлонистом, завоевавшим медали во всех гонках чемпионата. Несмотря на то, что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я все равно буду гордиться столь же сильно», – написал Тарьей в книге.

Сергей Устюгов: «Меня путают с Евгением Устюговым. В инстаграме многие пишут: «Допингер, почему ты до сих пор бегаешь?»

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