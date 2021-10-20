Двукратный олимпийский чемпион по лыжам Крюгер попал в больницу после нападения собак: «Пришлось привиться от столбняка и принять антибиотики»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер рассказал о нападении собак, из-за которого попал в больницу.

«Я был на тренировке в Нордмарке, как вдруг увидел двух маленьких собак – они бегали, резвились, а потом внезапно напали на меня. Я не испугался и не стал кричать, а в большей степени удивился. Шансов у меня было мало, так как собак было две.

Укусы оказались немного болезненными. Хотя хозяева изо всех сил пытались их удержать. Это были два очень маленьких терьера. Они тренировались гулять без поводка. Пожалуй, делать это было рановато.

Мне пришлось обратиться за медпомощью – привиться от столбняка и принять антибиотики. Я не в восторге, но в целом все закончилось хорошо. Это не главная проблема в жизни.

Я очень люблю собак, но на тренировках опасаюсь их. Особенно на лыжероллерах – думаю, их пугают звуки. Однако раньше на меня никогда не нападали», – рассказал Крюгер.

«Я больше посмеялся. Это был, пожалуй, payback. Осенью Симен всадил палку в ногу Шюру Рете, так что тому пришлось делать прививку от столбняка. И это Шюр, наверное, подослал к нему знакомых собак, чтобы отомстить.

Относительно недраматичный случай. Если будет медленно бежать, пусть пеняет на что-то другое», – добавил тренер дистанционной группы сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.