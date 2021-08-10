Александр Тихонов: «Вице-премьеру Польши надо провериться у психиатра. Смешивать миграцию со спортом – болванство и неадекватность»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал предложение вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований.

По мнению Глиньского, обе страны несут ответственность за миграционный кризис на границах Евросоюза.

«Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. При чем здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся.

Польше надо что-то выторговать, в этом причина их поведения. Если не будет торговаться, будут уже не поляки. Для них самое главное – купить и продать. Для этого и преследуют такие корыстные цели.

Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом – болванство и неадекватность», – сказал Тихонов.

«Международное давление на эти режимы должно быть намного сильнее». Вице-премьер Польши предложил отстранить Россию и Беларусь от соревнований