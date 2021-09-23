Станислав Поздняков о Пекине-2022: «Неделю назад окончательно согласовали форму с МОК. Будут все цвета российского триколора»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об экипировке спортсменов на предстоящих Играх-2022 в Пекине.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег.

Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», – рассказал Поздняков.

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