Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к участию в Олимпийских играх в Пекине

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Спортсмены, привитые российскими вакцинами от COVID-19, будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщили в оргкомитете Игр. 

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», – заявили организаторы.

Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Случаи спортсменов, имеющих медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены оргкомитетом в отдельном порядке. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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