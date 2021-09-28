Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к участию в Олимпийских играх в Пекине

Спортсмены, привитые российскими вакцинами от , будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», – заявили организаторы.

Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин. Случаи спортсменов, имеющих медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены оргкомитетом в отдельном порядке.

Олимпийские игры в пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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