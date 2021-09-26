Список вакцин от COVID-19, одобренных для участников Олимпиады-2022 в Пекине, опубликуют в октябре

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре опубликует список одобренных вакцин против COVID-19 для участников зимних Игр-2022 в Пекине.

Сообщалось, что вакцинированные спортсмены не будут проходить 21-дневный карантин по прибытии на Олимпиаду.

«Дальнейшая информация про вакцинацию и антиковидные меры будет в плейбуке (руководстве по правилам для участников Игр – Sports.ru), первая версия которого появится в конце октября», – сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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