Вакцинированные спортсмены не будут проходить 21-дневный карантин перед Олимпиадой в Пекине

Спортсмены, прошедшие вакцинацию против коронавируса, не будут проходить 21-дневный карантин на Олимпийских играх в .

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета ( ).

«Все атлеты и участники Игр, прошедшие полную вакцинацию, после прибытия в Пекин будут допущены в «пузырь».

Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин.

Будут приняты все вакцины, одобренные ВОЗ, а также вакцины, которые одобрены на территории конкретных стран и регионов», – говорится в заявлении пресс-службы.

Случаи спортсменов, имеющих медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены оргкомитетом Игр в отдельном порядке.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.