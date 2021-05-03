FIS не стала вводить запрет на фторсодержащие мази для лыж в сезоне-2021/22

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила, что запрет на фторсодержащие мази для лыж не будет введен в предстоящем сезоне.

Решение о возможном запрете было отложено на период после сезона-2021/22. Это связано с необходимостью тестирования и доработки устройства Fluorine Tracker, которое определяет наличие фтора на лыжах.

В следующем сезоне устройство будет дополнительно протестировано в условиях соревнований без штрафных санкций.

Ранее FIS уже откладывала решение о запрете на фторсодержащие мази для лыж.

Международный союз биатлонистов (IBU) сегодня принял решение ввести запрет на использование при подготовке лыж наиболее опасных фторсодержащих продуктов.

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