FIS планирует сократить число мест проведения этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) планирует сократить число мест проведения этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

По словам рейс-директора FIS по лыжным гонкам Пьера Миньерея, цель изменений – создать условия, чтобы сильнейшие лыжники выступали во всех гонках сезона, а также сократить количество переездов, уменьшив тем самым выбросы парниковых газов.

В будущем этапы в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция) будут чередоваться в календаре Кубка мира. Этап в Холменколлене (Норвегия) пока что будет проводиться ежегодно, однако после ЧМ-2025 столица Норвегии не примет традиционные марафоны.

Число гонок сокращаться не будет, вместо этого будет больше стартов в рамках имеющихся этапов.

Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: «Тур де Ски» начнется в декабре, Олимпиада пройдет в феврале, финал в Тюмени – в марте