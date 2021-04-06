FIS планирует изменить правила контактной борьбы в лыжных гонках. В обсуждении участвует Йоханнес Клэбо

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS Вегард Ульванг Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует изменить правила контактной борьбы в лыжных гонках.

Тема обсуждается с участием трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнес Клэбо, который уже высказался публично.

«Должен сказать, что считаю начатый процесс позитивным. Мы как спортсмены также имеем право на правовые гарантии. Важно иметь законы и правила, отвечающие требованиям, идущие в ногу со временем и ситуациями, которые возникают или могут возникнуть.

Это хорошо для гонщиков, я аплодирую этому. К тому же давно пора было этому случиться. Важно, чтобы свод правил соответствовал развитию спорта, возможным спорным ситуациям и сочетался с юридическими нормами.

Считаю, что FIS есть куда расти в этом плане, так что хорошо, что они начали над этим работать», – заявил Клэбо.

При этом норвежский лыжник не стал комментировать, о чем конкретно говорил в FIS.

Кроме него в дискуссии участвовал глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг. По его словам, эпизод между Клэбо и россиянином Александром Большуновым во время марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе обсуждался отдельно.

«Нам дали понять, что правила в их дословном звучании могут быть неправильно поняты. Они должны быть ясны и для юристов, и для не юристов. Это касается, к примеру, определения обструкции.

Свод правил корректируется на конгрессе каждые два года. Он формируется, в основном, людьми, знающими лыжный спорт, но не юристами. При более высоком уровне конфликтов и подающих апелляции юристах нам нужна помощь специалистов в области юриспруденции.

Многие считают, что, возможно, лидирующему в гонке не нужно давать столько преимуществ, как это есть сейчас. Вопрос в том, существуют ли альтернативные решения. Дискуссия была интересной и полезной для всех», – добавил Ульванг.

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