FIS планирует изменить правила контактной борьбы в лыжных гонках. В обсуждении участвует Йоханнес Клэбо

Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует изменить правила контактной борьбы в лыжных гонках.

Тема обсуждается с участием трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнес Клэбо, который уже высказался публично.

«Должен сказать, что считаю начатый процесс позитивным. Мы как спортсмены также имеем право на правовые гарантии. Важно иметь законы и правила, отвечающие требованиям, идущие в ногу со временем и ситуациями, которые возникают или могут возникнуть.

Это хорошо для гонщиков, я аплодирую этому. К тому же давно пора было этому случиться. Важно, чтобы свод правил соответствовал развитию спорта, возможным спорным ситуациям и сочетался с юридическими нормами.

Считаю, что FIS есть куда расти в этом плане, так что хорошо, что они начали над этим работать», – заявил Клэбо.

При этом норвежский лыжник не стал комментировать, о чем конкретно говорил в FIS.

Кроме него в дискуссии участвовал глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг. По его словам, эпизод между Клэбо и россиянином Александром Большуновым во время марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе обсуждался отдельно.

«Нам дали понять, что правила в их дословном звучании могут быть неправильно поняты. Они должны быть ясны и для юристов, и для не юристов. Это касается, к примеру, определения обструкции.

Свод правил корректируется на конгрессе каждые два года. Он формируется, в основном, людьми, знающими лыжный спорт, но не юристами. При более высоком уровне конфликтов и подающих апелляции юристах нам нужна помощь специалистов в области юриспруденции.

Многие считают, что, возможно, лидирующему в гонке не нужно давать столько преимуществ, как это есть сейчас. Вопрос в том, существуют ли альтернативные решения. Дискуссия была интересной и полезной для всех», – добавил Ульванг.

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