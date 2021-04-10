Норвежский лыжник Иверсен о форме России для Токио-2020: «Она крутая. Правда, выглядит совсем не нейтральной»

Чемпион мира по лыжным гонкам-2021 норвежец оценил форму сборной России для Олимпиады-2020 в Токио.

– У меня есть некоторый интерес к одежде. На самом деле я считаю, что эта олимпийская форма довольно крутая. Они выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Не знаю, что сказали бы дизайнеры, но я считаю, что вообще-то форма крутая.

– России не позволено быть Россией на , они будут там как нейтральные спортсмены…

– Ну тогда они слегка промахнулись. Они очень русские в этой форме. Во всяком случае, по моему мнению. Я знаю, как выглядит русский флаг, и форма на него похожа. Возможно, они стараются чуть-чуть схитрить. Форма довольно русская, с этим, пожалуй, большинство согласится.

Сейчас меня мало волнует, чем занимается Россия. Так что мне все равно, как они одеваются. Меня это не волнует до тех пор, пока мы в нашей одежде выглядим лучше. Вот это для меня имеет значение, – рассказал Иверсен.

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом

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