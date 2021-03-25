США обсуждают с другими странами подход к Олимпиаде-2022 в Пекине, но не рассматривают вариант с бойкотом

В Государственном департаменте США сообщили, что администрация президента Джо Байдена консультируется с представителями других стран по поводу Олимпиады-2022 в Пекине.

«Подход к этим Олимпийским играм включает в себя тесные консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру.

До Игр еще есть время. Я бы не хотел говорить о временных рамках, но обсуждения продолжаются. Мы, безусловно, хотим обсудить это, и мы понимаем, что скоординированный подход не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров», – отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Позднее высокопоставленный представитель Госдепартамента уточнил, что речь о бойкоте турнира не идет.

«Наша позиция по Олимпиаде-2022 не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем возможность какого-либо совместного бойкота с нашими союзниками и партнерами», – цитирует чиновника The Hill.

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