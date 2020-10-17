Сергей Устюгов о журналистах, путающих его с Евгением: «Устал терпеть. Будьте профессионалами, а не разгильдяями»

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о журналистах, которые путают его с бывшим биатлонистом Евгением Устюговым.

Сегодня антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Экс-биатлонист был лишен двух золотых и бронзовой медалей Олимпийских игр.

«Друзья, я уже устал это терпеть...

Товарищи журналисты, пожалуйста, перестаньте быть настолько неграмотными и непрофессиональными и перестаньте уже опираться на один только Гугл при поиске подходящих фотографий.

Сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости. Будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!» – написал Устюгов в инстаграме.

«Накипело. Жду извинений». Сергей Устюгов обратился к редакторам канала «Россия 24», которые перепутали его с Евгением Устюговым

 
 
 
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Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)

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