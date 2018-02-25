«Биатлон настолько популярный, что ваши коллеги лыжника от биатлониста отличить не могут». Сергей Устюгов ответил Губерниеву

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Евгений Устюгов Сергей Устюгов Матч ТВ Лыжи

Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов в инстаграме ответил комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву на замечание о том, что лыжные гонки не так популярны, как биатлон. 

Ранее канал «Россия 24» перепутал лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Евгения Устюгова, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Сергей, биатлон популярный! А лыжи – не очень, особенно если я не комментирую», – написал Губерниев. 

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», – ответил Сергей Устюгов

«Попрошу всех любителей Дмитрия перейти к нему на страничку», – добавил лыжник. 

«Накипело. Жду извинений». Сергей Устюгов обратился к редакторам канала «Россия 24», которые перепутали его с Евгением Устюговым

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья