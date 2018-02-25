«Биатлон настолько популярный, что ваши коллеги лыжника от биатлониста отличить не могут». Сергей Устюгов ответил Губерниеву

Двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов в инстаграме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на замечание о том, что лыжные гонки не так популярны, как биатлон.

Ранее канал «Россия 24» перепутал лыжника Сергея Устюгова и биатлониста , который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Сергей, биатлон популярный! А лыжи – не очень, особенно если я не комментирую», – написал Губерниев.

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», – ответил .

«Попрошу всех любителей Дмитрия перейти к нему на страничку», – добавил лыжник.

«Накипело. Жду извинений». Сергей Устюгов обратился к редакторам канала «Россия 24», которые перепутали его с Евгением Устюговым