Виталий Милонов: «США со своими трансгоморептилоидами не впишутся в нормальную Олимпиаду. Никто не расстроится, если они не приедут»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал возможность бойкота Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США.

В Госдепартаменте США заявили, что не рассматривают вариант с бойкотом Игр, но с другими странами обсуждают подход к турниру в Китае.

«У нас есть поговорка, которая очень не нравится феминисткам: баба с возу – кобыле легче. Это их выбор.

И понятно, что США со своими трансгоморептилоидами не впишутся в условия нормальной Олимпиады. У них сорокакилограммовый мужчина скажет, что он девушка, и США поставят его в женскую сборную. Безусловно, новая американская этика, построенная на целовании ботинок, будет конфликтовать с традиционным подходом к проведению Олимпиады.

Видимо, США опасаются, что их спортсмены выступят плохо, поэтому и пытаются давить на Китай и партнеров. С другой стороны, не забывайте, что для них главное – это соблюдение хотелок секс-меньшинств. Никто не расстроится, если американцы не приедут. Если США считают, что они самые крутые, так пусть выходят на Олимпиаду, нализавшись ботинок», – сказал Милонов.

Олимпиада-2022 в Пекине под угрозой бойкота: Китай обвиняют в пытках и стерилизации коренного мусульманского населения