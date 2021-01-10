Двукратный олимпийский чемпион по лыжам Мартин Йонсруд Сундбю завершил карьеру в сборной Норвегии

Норвежский лыжник сообщил о завершении карьеры в сборной.

«Этот чемпионат мира был последним танцем. На тренировке перед гонкой на 15 км я думал, что это последняя тренировка, когда я ставлю перед собой какую-то определенную цель. Внутренне я был к этому готов.

С меня хватит, это была моя последняя гонка.

Теперь я делаю ставку на самые длинные дистанции предстоящего сезона», – сказал Сундбю.

Сундбю – трехкратный победитель общего зачета Кубка мира, на его счету 62 подиума (22-23-17). 36-летний норвежец – двукратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, всего у него 5 медалей Игр (2-2-1), на чемпионатах мира он 9 раз поднимался на пьедестал (4-3-2).

В этом сезоне Сундбю не попал в команду на мира, но пробежал одну гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (как действующий победитель на дистанции 15 км), где занял 7-е место.