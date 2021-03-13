Александр Большунов: «Лыжи не сработали, на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать»

Российский лыжник прокомментировал выступление в гонке преследования на 50 км в финале Кубка мира в Энгадине (6-е место).

«При натяжке Червоткина, когда он пошел в отрыв, я как бы оттормаживал группу, потому что у меня намного хуже катили лыжи. Я дал Лехе шанс, чтобы он попытался заехать хотя в троечку. Но у него не хватило сил.

Лыжи не сработали, на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать.

Финишная часть под спуск. Когда я выкатывался, лыжи просто останавливались, было бессмысленно бороться. Я пытался, но ничего не выходило. Начало гонки было спокойным, впереди большая дистанция.

На душе то, что двигаюсь в правильном направлении. Получается добавлять с каждым годом, подниматься на ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать хотя бы полступеньки, но уверенной. Посмотрим, сколько надо тренироваться. Тренироваться нужно много.

Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, сервис-бригаде, которая отработала весь сезон отлично. Только сегодня лыжи чуть не сработали. Всем спасибо», – сказал Большунов в эфире .