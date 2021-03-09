Александр Тихонов: «Клэбо – первый норвежец за мою жизнь, который поступил по-мужски и по совести»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо отозвать апелляцию на дисквалификацию в марафоне чемпионата мира.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести.

Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай – исключительный.

Считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение: они всегда сами всех обвиняют», – сказал Тихонов.

«Не хочу, чтобы меня считали нытиком». Клэбо по-королевски закончил разборку с марафоном: отозвал апелляцию и поздравил Большунова

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