Александр Тихонов: «Клэбо – первый норвежец за мою жизнь, который поступил по-мужски и по совести»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение норвежского лыжника отозвать апелляцию на дисквалификацию в марафоне чемпионата мира.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести.

Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай – исключительный.

Считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение: они всегда сами всех обвиняют», – сказал Тихонов.

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