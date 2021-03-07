Большунов за выступление на чемпионате мира по лыжным гонкам заработал более 3 миллионов рублей

Российский лыжник Александр Большунов за выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе заработал 350 224 норвежские кроны (более 3 миллионов рублей), что является лучшим показателем среди мужчин.
Большунов в Германии выиграл золото в скиатлоне, а также завоевал серебряные медали в марафоне и эстафете и бронзу в командном спринте.
На втором месте по количеству призовых на расположился норвежец Ханс Кристер Холунн, на его счету 295 472 норвежские кроны (около 2,5 млн рублей).
Больше всех среди женщин заработала норвежка Тереза Йохауг, у нее 513 536 норвежские кроны (более 4,4 млн рублей).
У Большунова еще могут отнять серебро, а Клэбо вернуть золото – Норвегия не смирилась с дисквалом. Разбираем великий финиш с судьей