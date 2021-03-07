Большунов за выступление на чемпионате мира по лыжным гонкам заработал более 3 миллионов рублей

Российский лыжник за выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе заработал 350 224 норвежские кроны (более 3 миллионов рублей), что является лучшим показателем среди мужчин.

Большунов в Германии выиграл золото в скиатлоне, а также завоевал серебряные медали в марафоне и эстафете и бронзу в командном спринте.

На втором месте по количеству призовых на расположился норвежец , на его счету 295 472 норвежские кроны (около 2,5 млн рублей).

Больше всех среди женщин заработала норвежка , у нее 513 536 норвежские кроны (более 4,4 млн рублей).

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