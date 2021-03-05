Александр Панжинский: «Большунов – максималист, любит только победы. Выигрывать умеет, проигрывать надо немного поучиться»

Серебряный призер Игр-2010 Александр Панжинский считает, что российский лыжник мог избежать инцидента с в эстафете, когда на последнем этапе он наступил на палку норвежца.

«Я видел этот момент. Думаю, ситуация была следующая: Клэбо пытался резко притормозить Большунова, чтобы потом рывком уйти. А Александр не стал убирать лыжи, натыкаясь на Клэбо. Возможно, он мог этого избежать, но не стал.

Конечно, сыграло роль утомление, мягкий снег. Сложно судить, но, кажется, что Большунов сделал это намеренно. Мастер такого уровня мог избежать столкновения, наверное, просто не захотел. Как и на этапе Кубка мира в Лахти, когда Саша сказал, что пытался тормозиться после финиша, но не успел.

Большунов – максималист, любит только победы. Выигрывать умеет, проигрывать надо немного поучиться. Но это не умаляет его достоинств. Вчера Александр провел замечательную гонку, отыграл большое отставание и принес команде серебро», – сказал Панжинский.

Большунов vs Клэбо – 2:5. Да, на финише с норвежцем ничего не сделать