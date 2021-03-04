Иван Якимушкин: «Ужасная гонка. Я бежал и работал, но просто не ехали лыжи»

Российский лыжник рассказал, что испытывал трудности с лыжами на втором этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

привез Якимушкину отрыв от второго места в 45 секунд, однако тот потерял преимущество и передал эстафету лишь 6-м с отставанием в 23 секунды.

«Я надеялся, что лыжи будут работать лучше. У Леши были очень классные, он садился со спуска и выкатывался.

Когда я начал гонку, то не знал, как ехали лыжи. А когда начали догонять, я понимаю: блин, отдаю все силы, а меня догоняют с невозможно быстрой скоростью. Не понимал, что происходит.

Когда догнали, они шли в подъем небыстро, у них едут лыжи лучше. Они идут и гуляют, а для меня тяжело, потому на равнинах я толкаюсь и вижу, что они расслабленные. Может, мы ошиблись в выборе.

Я надеялся удержаться с Нисканеном и Иверсеном. Пытался выбрать позицию, думал: сяду за Иверсеном. Сел третий и просто отстаю, меня обгоняют француз и Нисканен, просто уезжают. Я потерял контакт, попытался вернуться. Ужасная гонка.

После того, как увидел, как Леша бежит, думал: блин, все классно, у нас такие лыжи, все будет идеально. Приезжаю. Думал, может, что-то не так с организмом. Я бежал и работал, но просто не ехали лыжи. Ну просто ошиблись. Не знаю, что это было», – сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Якимушкин передал эстафету на ЧМ-2021 шестым, проиграв норвежцам минуту и 20 секунд. Червоткин привез ему отрыв в 45 секунд