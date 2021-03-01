Елена Вяльбе: «Команда Крамера не готова к чемпионату мира. Я имею полное право высказать личное мнение ему и СМИ»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) выступила с критикой тренера российских лыжников .

«С самого начала по движениям было видно, что Юля (Ступак) не в форме. Юля не знает, что, Маркус не говорит, что происходит. Он будет думать после чемпионата, сейчас сложно что-то говорить.

Сейчас уже ничего не сделаешь. Критика Крамера? Я имею полное право высказать свое личное мнение ему и СМИ. Считаю, что его команда не готова к чемпионату мира, ничего в этом страшного нет.



Лидера, Юлю, сегодня не вижу. Понятно, что упал, провалился. Надеюсь, что завтра Артем Мальцев поправит ситуацию каким-то образом», – сказала Вяльбе.

Маркус Крамер: «У нас с Вяльбе хороший диалог. Мы хотим одного и того же – нам нужен результат»