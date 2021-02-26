Александр Большунов: «На финишном спуске скиатлона появились слезы: понимал, что вот она победа»

Российский лыжник прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Сегодня реально я понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться, а начинать гонку. В последний подъем бежал и при каждом движении говорил, что должен стать чемпионом. На финишном спуске появились слезы: понимал, что вот она победа.

У меня был контроль, главное было – отцепить Клэбо, чтобы на финише было попроще. Я сумел это сделать, а там оставалось быть рядом, что на финише сделать все, как я могу», – сказал Большунов в эфире телеканала .