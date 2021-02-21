Елена Вяльбе: «Резцова говорила, что перед Играми-1988 ее заставили сделать аборт. И меня заставляли. Но я выбрала другой путь»

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, что перед Олимпиадой-1988 ее заставляли сделать аборт, однако она отказалась.

«Я читала историю Анфисы Резцовой, где она рассказывала, как перед Олимпиадой в ее заставили сделать аборт. А Вяльбе, мол, была молодая, ее никто этого не заставлял делать.

На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счет было свое мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе ее осуждать и обсуждать.

Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь.

Мешала ли мне такая позиция? Скорее нет, чем да. Я никогда не молчала, отстаивала свое мнение. Наверняка многим это не нравилось, но меня воспринимали с тем характером, который у меня есть. У сильных спортсменов всегда сложные характеры», – сказала Вяльбе.

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