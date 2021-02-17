Елена Вяльбе: «Если Устюгов не побежит спринт на чемпионате мира, то мы ему ничего предложить не сможем»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об участии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Устюгов только сегодня примет решение, побежит он спринт или нет.

Мы планировали посмотреть его на Кубке мира в Нове Место в гонке на 15 км, но этап отменился из-за коронавируса.

Что касается Фалуна, считаю, не совсем объективны были результаты по сравнению с нашими ребятами, так как ребята были сразу после «Тур де Ски» и этапа в Лахти, а Сергей был на легкости по сравнению с остальными.

Будем смотреть, что ему предложить, если он завтра не побежит. Но думаю, в таком случае мы ничего ему предложить не сможем», – сказала Вяльбе в эфире для проекта «На лыжи».

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