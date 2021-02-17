Елена Вяльбе: «Если Устюгов не побежит спринт на чемпионате мира, то мы ему ничего предложить не сможем»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об участии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в чемпионате мира в Оберстдорфе. 

«Устюгов только сегодня примет решение, побежит он спринт или нет. 

Мы планировали посмотреть его на Кубке мира в Нове Место в гонке на 15 км, но этап отменился из-за коронавируса.

Что касается Фалуна, считаю, не совсем объективны были результаты по сравнению с нашими ребятами, так как ребята были сразу после «Тур де Ски» и этапа в Лахти, а Сергей был на легкости по сравнению с остальными. 

Будем смотреть, что ему предложить, если он завтра не побежит. Но думаю, в таком случае мы ничего ему предложить не сможем», – сказала Вяльбе в эфире для проекта «На лыжи». 

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