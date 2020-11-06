Этапы Кубка мира по лыжным видам спорта в Пекине отменены. Они носили статус тестовых стартов перед Олимпиадой-2022

Международная федерация лыжных видов (FIS) и оргкомитет Олимпиады-2022 отменили все тестовые соревнования в Пекине, запланированные в текущем сезоне.

Причиной отмены стартов стала пандемия коронавируса. Решение поддержал Международный олимпийский комитет ( ).

В сезоне-2020/21 Пекин должен был принять этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина (10-14 февраля), двоеборью (12-14 февраля), горным лыжам (24-28 февраля) и лыжным гонкам (19-21 марта), а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду (18-28 февраля). Соревнования носили статус тестовых олимпийских стартов.

«Мы надеялись, что в этом сезоне нам удастся провести тестовые соревнования в Китае. Но нынешняя вторая волна привела к серьезным ограничениям на поездки, что сделало практически невозможным проведение международных соревнований.

Это было трудное решение, но благодаря высокому уровню подготовки команды Пекина-2022, мы знаем, что все объекты будут функционировать как надо ко времени проведения Игр в феврале 2022-го», – сказал президент FIS Джанфранко Каспер.

Так как тестирование олимпийских объектов является обязательным условием проведения Игр, оргкомитет ищет возможность провести часть соревнований до 2022 года.

В свою очередь FIS занимается поиском мест для проведения отмененных этапов Кубков мира этого сезона.