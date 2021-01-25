Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова за поведение в эстафете

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР сборная Финляндии Елена Вяльбе Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского лыжника Александра Большунова за его поведение на финише эстафеты Кубка мира в Лахти. 

Об этом сообщил глава организации Маркку Хаапасалми.

На последних метрах заключительного этапа Большунов замахнулся палкой на финского лыжника Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног. Позднее Большунов и Елена Вяльбе извинились за инцидент. 

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло.

Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без инцидентов, подобных тому, который мы видели в воскресенье.

Такие инциденты не являются частью лыжного спорта», – цитирует Хаапасалми сайт Финской лыжной ассоциации.

Большунов говорит, что сбил финна из-за сломанного крепления. Рассматриваем то самое столкновение, за которое Александру грозят тюрьмой

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