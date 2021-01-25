Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова за поведение в эстафете

Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского лыжника Александра Большунова за его поведение на финише эстафеты Кубка мира в Лахти.
Об этом сообщил глава организации Маркку Хаапасалми.
На последних метрах заключительного этапа Большунов замахнулся палкой на финского лыжника Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног. Позднее Большунов и Елена Вяльбе извинились за инцидент.
«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло.
Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без инцидентов, подобных тому, который мы видели в воскресенье.
Такие инциденты не являются частью лыжного спорта», – цитирует Хаапасалми сайт Финской лыжной ассоциации.
Большунов говорит, что сбил финна из-за сломанного крепления. Рассматриваем то самое столкновение, за которое Александру грозят тюрьмой