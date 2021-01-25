Большунов о скандале в эстафете: «Это было в первый и последний раз. Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, а я – после таких инцидентов»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Финляндии Эмиль Иверсен Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Финляндии. 

Большунов бежал заключительный этап. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

«Я уже сказал, что просто буду спокоен, если повторится подобная ситуация.

Конечно, это было в первый и последний раз. Но именно в тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я, в свою очередь, показал, как не нужно делать после таких инцидентов.

Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и спросить, почему он поступил именно так, но в тот момент, когда я начал оттормаживаться перед ним, у меня сломалось крепление и также отстегнулась лыжа. Поэтому я в него и врезался, потому что не смог вовремя затормозить.

Я только могу сказать, что, как мне кажется, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду.

Пока еще ситуация непонятна, потому что неизвестно, допустят меня к соревнованиям или нет», – сказал Большунов.

Большунов также прокомментировал слова норвежца Эмиля Иверсена об инциденте: «Такое я видел только на вечеринках дома в Мерокере. Большунову должно быть стыдно».

«Я просто хочу напомнить Иверсену, что видел, как Дидрик Тонсет ударил соперника во время чемпионата Норвегии пару лет назад», – сказал Большунов в интервью TV2. 

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С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?

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