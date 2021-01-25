Большунов о скандале в эстафете: «Это было в первый и последний раз. Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, а я – после таких инцидентов»

Российский лыжник прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Финляндии.

Большунов бежал заключительный этап. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

«Я уже сказал, что просто буду спокоен, если повторится подобная ситуация.

Конечно, это было в первый и последний раз. Но именно в тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я, в свою очередь, показал, как не нужно делать после таких инцидентов.

Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и спросить, почему он поступил именно так, но в тот момент, когда я начал оттормаживаться перед ним, у меня сломалось крепление и также отстегнулась лыжа. Поэтому я в него и врезался, потому что не смог вовремя затормозить.

Я только могу сказать, что, как мне кажется, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду.

Пока еще ситуация непонятна, потому что неизвестно, допустят меня к соревнованиям или нет», – сказал Большунов.

Большунов также прокомментировал слова норвежца об инциденте: «Такое я видел только на вечеринках дома в Мерокере. Большунову должно быть стыдно».

«Я просто хочу напомнить Иверсену, что видел, как Дидрик Тонсет ударил соперника во время чемпионата Норвегии пару лет назад», – сказал Большунов в интервью TV2.

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С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?