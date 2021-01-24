Лыжник Мяки не будет подавать на Большунова заявление в полицию. Финны направили запрос в FIS

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Финляндии Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Ассоциация лыжных видов спорта Финляндии заявила, что лыжник Йони Мяки не намерен подавать в полицию заявление на Александра Большунова.

На последних метрах дистанции эстафеты Кубка мира в Лахти Большунов замахнулся палкой на финна, а после финиша сбил его с ног. 

«Ассоциация лыжных видов спорта Финляндии оценивает ситуацию. Мы не можем определять санкции в отношении Большунова, но письменный запрос направлен в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Йони Мяки не подавал и не намерен подавать заявление в полицию по этому поводу», – говорится в сообщении финской ассоциации. 

Сообщается также, что проведенное обследование не выявило у Мяки серьезных повреждений. После столкновения с Большуновым финский лыжник сообщал, что у него распухла рука. 

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